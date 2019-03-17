СМИ: румынские власти расследуют цели пребывания в стране новозеландского стрелка

БУХАРЕСТ, 17 марта. /ТАСС/. Румынские власти начали расследование, чтобы выяснить "маршрут и возможные контакты" в Румынии Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче (Новая Зеландия). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Pro TV .

"Румынская служба информации [госбезопасность], Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом и Генеральный инспекторат полиции Румынии проверяют визит, осуществленный в Румынию молодым человеком, который совершил теракты в двух мечетях в Новой Зеландии, - передает телеканал. - Три ведомства начали расследование после того, как главный прокурор Болгарии сообщил, что в 2018 году террорист совершил поездку в Румынию, Венгрию и Болгарию".

По словам главного прокурора Болгарии Сотира Цацарова, террорист находился в стране 9-15 ноября 2018 года, после чего вылетел в Румынию. В ходе расследования болгарских органов безопасности поставлена задача установить, верна ли версия, согласно которой "он хотел посетить исторические места и изучать историю балканских стран", или у него были другие цели.

Между тем, как следует из сообщений СМИ, австралиец совершил две поездки на Балканы, что подтверждают его собственные посты в социальных сетях. "Таррант провел несколько дней в Румынии в 2016 году, когда присутствовал на военном параде у Триумфальной арки [в Бухаресте], - отмечает телеканал Observator TV. - Он возвратился в Румынию в прошлом году, 15 ноября, приземлился в аэропорту Отопень".

"В Румынии Таррант арендовал машину и посетил исторические места: замок Пелеш, замок Корвинов, монастырь Воронец и другие церкви в румынской Молдове. Затем он проехал через Сибиу и Тимишоару и через 11 дней выехал из страны на машине через пограничный пункт Куртич в Венгрию", - добавляет телеканал.