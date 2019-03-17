В британском минфине заявили, что повторное голосование по Brexit может не состояться

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании не будет повторно выносить на голосование Палаты общин соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза при отсутствии достаточной поддержки среди консерваторов и оказывающих им содействие в парламенте депутатов от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП). Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации "Би-би-си" заявил британский министр финансов Филип Хаммонд.

По его словам, внутри правящей Консервативной партии все еще нет достаточной поддержки в отношении соглашения по Brexit, которое было достигнуто премьер-министром Терезой Мэй в ходе переговоров с европейскими лидерами. "Мы вернем сделку [в парламент] только в том случае, если будем уверены, что достаточное число наших коллег и депутатов ДЮП готовы будут оказать поддержку, чтобы мы могли провести ее через парламент", - сказал Хаммонд, отметив, что правительство ведет работу над тем, чтобы добиться одобрения соглашения парламентариями.

Ранее 15 января и 12 марта депутаты Палаты общин со значительным перевесом отвергли соглашение Мэй по Brexit, которого она достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Британский парламент поддержал в четверг предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из ЕC на более поздний срок. Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с Брюсселем.