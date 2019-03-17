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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

США не намерены усиливать меры безопасности из-за теракта в Новой Зеландии

В Вашингтоне считают, что инцидент не был частью какого-то большого заговора

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Администрация США не видит необходимости предпринимать дополнительные меры безопасности внутри страны в связи с терактом в Новой Зеландии. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

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"Мы не считаем, что это часть какого-то большого заговора. Не думаю, что мы предпримем какие-то дополнительные меры по усилению безопасности здесь в США", - сказал он. "Новая Зеландия является одним из наших ближайших союзников в борьбе с терроризмом", - подчеркнул Малвэни.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 ранены. Нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Теги
СШАНовая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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