СМИ: суд Крайстчерча оставил под стражей подростка, опубликовавшего видео терактов

СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. Суд новозеландского города Крайстчерч отказал в освобождении под залог 18-летнему подростку, который обвиняется в публикации и распространении материалов о стрельбе в городских мечетях, которые подверглись террористическим атакам 15 марта. Как сообщает в понедельник издание The New Zealand Herald , он останется под стражей до следующего заседания суда, которое будет назначено на начало апреля.

По данным издания, подростку было предъявлено два обвинения: прямая трансляция видео, размещенного обвиняемым в убийстве во время нападения на мечети Брентоном Таррантом, а также публикация фотографий стрелка с текстом, "подстрекающим к насилию". Сообщается также, что во время слушания задержанный обратился с просьбой об освобождении под залог, однако судья Стивен О'Дрисколл отклонил его ходатайство.

Максимальным наказанием, предусмотренным по каждому из пунктов обвинения законодательством Новой Зеландии, является тюремное заключение на срок до 14 лет.

15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщения о стрельбе в двух мечетях города Крайстчерч, в которых на тот момент находились сотни людей. Правоохранители, прибывшие на место, арестовали по подозрению в организации атак трех человек, однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному из них. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек. Еще 50 раненых были доставлены в больницы города.

В данный момент нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве. Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.