В больницах Крайстчерча остается 31 человек из числа пострадавших в терактах в мечетях

СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. В больницах Крайстчерча остается 31 человек из числа получивших ранения в результате терактов в мечетях, девять из них - в критическом состоянии. Об этом в понедельник сообщает издание The New Zealand Herald , опубликовавшее соответствующее заявление главного врача города.

Как указано в заявлении главного врача новозеландского Крайстчерча Дэвида Мэтиса, за минувшие сутки врачи выписали из госпиталей двух человек, получивших ранения в результате терактов в двух городских мечетях. "К сожалению, девять пациентов из числа пострадавших при нападении на мечети остаются в критическом состоянии и среди них один ребенок - четырехлетняя девочка, переведенная нами в субботу в городской госпиталь Окленда. Ее отец, пострадавший при нападении, также переведен нами в Окленд, однако его состояние характеризуется как тяжелое, но стабильное", - говорится в сообщении.

Также главный врач отметил, что продолжается работа горячей линии для всех, кто был так или иначе затронут "событиями, произошедшими во время нападения". Позвонив на нее люди могут получить консультацию психолога и записаться на прием к врачу.

15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщения о стрельбе в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче, в которых на тот момент находились сотни людей. Правоохранители, прибывшие на место, арестовали по подозрению в организации атак трех человек, однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному из них. В результате нападения погибли, по последним данным, 50 человек. Еще 50 раненых были доставлены в больницы города.

В данный момент нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве. Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.