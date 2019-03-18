Новая Зеландия 18 марта начнет передавать тела жертв теракта в Крайстчерче родным

ТАСС, 18 марта. Власти Новой Зеландии в понедельник начнут передачу тел погибших при теракте в мечетях города Крайстчерч родственникам.

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

Об этом в ходе телефонного разговора сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс своему пакистанскому коллеге Шаху Мехмуду Куреши, сообщает "Радио Пакистан".

По данным радиостанции, завершено опознание тел. В результате атаки погибли по меньшей мере девять граждан Пакистана. Пакистанские власти объявили 18 марта днем траура. Соответствующее уведомление было распространено министерством внутренних дел страны.

"Решение было принято в знак солидарности с семьями погибших в результате террористической атаки на прошлой неделе в двух мечетях в Крайстчерче, - говорится в уведомлении. - Правительство и народ Пакистана выражают свою солидарность семьям погибших".