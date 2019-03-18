Reuters: президент Франции рассматривает возможность запрета протестов на Елисейских полях

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эммманюэль Макрон рассматривает возможность запретить манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях. Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, заявил один из высокопоставленных сотрудников Елисейского дворца.

В субботу в манифестациях "желтых жилетов" во Франции приняли участие более 32 тыс. человек. 17 полицейских и 42 манифестанта пострадали. В Париже 237 человек были задержаны, нанесен материальный ущерб городу. Субботняя акция протеста стала 18-й в истории движения, начавшегося четыре месяца назад.