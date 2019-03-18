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Акции протеста во Франции

Мэр Парижа пообещала, что газетные киоски возобновят работу на следующей неделе

Они были разрушены во время очередной манифестации "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Газетные киоски, которые пострадали в ходе манифестации "желтых жилетов" в минувшую субботу на Елисейских полях в Париже, откроются через неделю. Об этом в понедельник в Twitter сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

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"Париж решительно поддерживает [владельцев] газетных киосков, которые были разрушены погромщиками", - написала она. По ее словам, они вновь откроются на следующей неделе.

По данным торгово-промышленной палаты Парижа и столичного региона Иль-де-Франс, в ходе манифестации были разрушены по крайней мере три киоска.

В субботу в манифестациях "желтых жилетов" во Франции приняли участие более 32 тыс. человек. 17 полицейских и 42 манифестанта пострадали. В Париже 237 человек были задержаны, городу нанесен крупный ущерб. Субботняя акция протеста стала 18-й в истории движения, начавшегося четыре месяца назад.

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