Более 90 заведениям нанесли ущерб в ходе протестов в Париже

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. По крайней мере 91 заведению нанесен материальный ущерб в ходе манифестаций "желтых жилетов" в субботу в столице Франции. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике торгово-промышленной палаты Парижа и региона Иль-де-Франс.

По ее данным, 80% из этих заведений подверглись грабежам, пожарам и другим разрушениям. Три газетных киоска были уничтожены. Травмы получили как владельцы бизнеса, так и их сотрудники. В сообщении указывается, что основные потери понесли владельцы заведений на Елисейских полях.

"В этой сложной для бизнеса обстановке палата просит правительство принять решительные меры, которые позволят компаниям работать в нормальных условиях, - подчеркивается в коммюнике. - Необходим чрезвычайный план для парижской торговли".

О финансовых потерях пока не сообщается.

В субботу в манифестациях "желтых жилетов" во Франции приняли участие более 32 тыс. человек. 17 полицейских и 42 манифестанта пострадали. В Париже 237 человек были задержаны, нанесен материальный ущерб городу. Субботняя акция протеста стала 18-й в истории движения, начавшегося четыре месяца назад.