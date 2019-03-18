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Акции протеста во Франции

СМИ: суд в Париже рассматривает дела 38 из 250 задержанных в Париже "желтых жилетов"

Как сообщил телеканал BFMTV, в большинстве своем задержанные - это мужчины в возрасте 20-30 лет

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Четыре палаты парижского суда приступили в понедельник к рассмотрению дел 38 лиц, задержанных в субботу в ходе манифестации в столице "желтых жилетов". Об этом сообщил телеканал BFMTV. По его уточненным данным, всего 16 марта под стражу в Париже были помещены 250 человек, значительная часть дел будет рассмотрена теперь в рамках ускоренной процедуры.

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"В большинстве своем задержанные - это мужчины в возрасте 20-30 лет. Более половины из них прибыли на манифестацию в Париже из других регионов. При этом 10% приехали из других стран", - сообщил корреспондент телеканала из здания парижского Дворца правосудия.

По его данным, "все задержанные подозреваются в том, что они являются главной ударной силой радикальной группировки "Черный блок", активисты которой участвуют в манифестациях "желтых жилетов". Большинству из них предъявлены обвинения в участии в группе людей, намеренных совершать или совершавших насильственные действия. За это по французским законам может грозить срок тюрьмы продолжительностью до 1 года и штраф в €15 тыс.. Также целый ряд из задержанных обвиняются в краже и в хранении краденого - у них при задержании были обнаружены вещи, похищенные из 26 бутиков, разграбленных манифестантами 16 марта на Елисейских полях. Всего ущерб на главной артерии Парижа был нанесен 91 торговому заведению - магазину, бутику, кафе или ресторану.

Среди задержанных, по данным телеканала, есть и лица, обвиняемые в насильственных действиях в отношении представителей сил правопорядка. За такие преступления по французским законам грозит до 7-10 лет тюрьмы, в зависимости от наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств. Также судьи намерены учитывать при вынесении приговора прошлые проступки и преступления подсудимых.

Всего с 17 ноября 2018 года, когда начались манифестации "желтых жилетов", во Франции судами были рассмотрены дела 1500 человек. Вынесенные приговоры предусматривают сроки наказания от нескольких месяцев до трех лет.

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