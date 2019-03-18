Австралия ввела санкции против семи россиян из-за инцидента в Керченском проливе

ТАСС, 18 марта. Власти Австралии сообщили, что вводят финансовые санкции и ограничение на въезд в страну для семи россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении главы австралийского МИД Морис Пейн, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства в понедельник.

"Сегодня я объявляю о введении точечных финансовых санкций и запрета на въезд против семи российских граждан из-за их участия в перехвате и захвате украинских военных кораблей, которые пытались пересечь Керченский пролив. Австралия обеспокоена этим эпизодом эскалации напряженности в Азовском море, который имел место в ноябре 2018", - следует из документа.

Министр также сообщила, что Австралия ввела аналогичные меры против трех "лидеров" провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Евросоюз включил в черный список восемь российских военнослужащих и сотрудников ФСБ из-за инцидента в Керченском проливе. Ограничительные меры введены, в частности, в отношении начальника погрануправления ФСБ по Крыму, контр-адмирала Сергея Станкевича, начальника одной из служб погрануправления, капитана первого ранга Руслана Ромашкина, замначальника погрануправления, капитана первого ранга Андрея Шеина, начальника службы в Керчи пункта управления ФСБ по Крыму, капитана второго ранга Алексея Шатохина, командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.