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Акции протеста в Белграде

СМИ: Вучич попросил помиловать манифестантов, не совершивших тяжких преступлений

Всего за участие в протестах были задержаны 18 человек

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич попросил правоохранительные органы удовлетворить просьбы о помиловании задержанных в ходе субботних беспорядков в Белграде.

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Об этом сообщило в понедельник издание Informer со ссылкой на собственный источник в администрации президента.

Сообщается, что сербский лидер попросил помиловать всех участников, кроме тех, кто совершал нападения на полицию, угрожал журналистам и ходил по зданию столичного телецентра с бензопилой.

Ранее директор полиции Сербии Владимир Ребич заявил, что за участие в протестах задержаны 18 человек. В ходе акций пострадали шесть полицейских.

Теги
СербияВучич, АлександарАкции протеста в Белграде
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