Порошенко рассказал, как собирается "возвращать Крым"

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он подразумевает под политико-дипломатическими мерами по установлению контроля Киева над Крымом. Он изложил свой план, выступая в понедельник вечером в прямом эфире канала ICTV , который по сути сводится к усилению санкционного давлению на Россию.

Все это, по логике украинского президента, приведет к тому, что "Россия вынуждена будет принимать позицию международного сообщества, потому что плата за невыполнение решений ООН, за невыполнение решений относительно взятых на себя международных обязательств для России будет расти, и... это приведет к освобождению Крыма политико-дипломатическим путем".

"Та платформа, которую предложил президент Петр Порошенко относительно освобождения Крыма, содержит много компонентов", - сказал он о себе в третьем лице. По словам Порошенко, его план включает: "во-первых, расширение санкционного компонента против РФ из-за оккупации Крыма; во-вторых, "азовский пакет" санкций относительно немедленной деоккупации Керченского пролива и Азовского моря, восстановление свободы судоходства; третья позиция - координация усилий относительно судебных процессов, в том числе в ООН против РФ в связи с нарушением ряда конвенций ООН".

Как изменился Крым за пять лет

В этой же речи он, по сути, заявил о неготовности договариваться с российским руководством, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно "сварить кашу", и Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом тогда, когда там "здравый смысл восторжествует".

Ранее Порошенко заявлял, что вопрос Крыма станет первоочередным после президентских выборов 31 марта. В рейтингах кандидатов он делит второе-третье место с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Первое место с большим отрывом занимает Владимир Зеленский.

Бесполезность угроз

В понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Крым навсегда останется частью России, а экономические санкции, давление или военные угрозы из-за этого региона в адрес РФ бесполезны.

"Пять лет назад был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. На референдуме жители полуострова приняли историческое решение - войти в состав Российской Федерации, сделав тем самым самый важный выбор. Любые экономические санкции, политическое давление, военные угрозы - бесполезны. Мы снова вместе, и это - навсегда", - говорится в заявлении премьера, размещенном на сайте кабмина.

Воссоединение Крыма

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Судоходство

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море.