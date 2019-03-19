Британский министр настаивает на необходимости повторного голосования по сделке о Brexit

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил во вторник, что соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза необходимо снова вынести на голосование в парламенте, хотя спикер Палаты общин Джона Беркоу ранее указал правительству на то, что оно не имеет права делать это в очередной раз без внесенных в соглашение изменений.

Соглашение дважды уже было отвергнуто парламентариями, однако Баркли в эфире телеканала Sky News утверждал, что среди депутатов растет его поддержка.

"Что нам необходимо, так это принять сделку. Бизнесу нужна определенность, гарантируемая этим соглашением, поэтому настало время, чтобы парламент объединился и поддержал его. Тот факт, что ряд членов парламента заявили, что они проголосуют по-другому, указывает на то, что обстоятельства изменились", - сказал министр.

Баркли отверг предположение, что правительство Терезы Мэй для обхода решения Беркоу может обратиться к королеве Елизавете II, чтобы та объявила о прекращении текущей парламентской сессии и открытии новой. "Я думаю, каждый согласится с тем, что вовлечение Ее Величества в любые связанные с Brexit вопросы не будет шагом вперед, поэтому я не считаю данный вариант реальным", - добавил министр.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала, что очередное (третье) голосование по сделке с ЕС состоится до 20 марта. В случае ее одобрения законодателями Лондон затребует у ЕС технической отсрочки даты выхода страны из ЕС с 29 марта до 30 июня. До этого депутаты решительно отвергли этот проект соглашения 15 января и 12 марта.

Спикер Палаты общин в понедельник обратил внимание на этот момент, отметив, что 15 января сделка была отвергнута с разницей в 230 голосов, что стало рекордным показателем в истории британского парламента. Затем, продолжил он, проведение "второго голосования ожидалось в феврале, и, наконец, оно состоялось только в прошлый вторник, 12 марта". Тогда депутаты вновь отвергли соглашение о Brexit с разницей в 149 голосов.