БЕЛГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Высший суд в Белграде освободил трех участников беспорядков в телецентре Сербии. Об этом сообщило в среду национальное телевидение страны РТС .

Сообщается, что суд отказал в удовлетворении запроса прокуратуры о тюремном заключении. Таким образом, манифестантам будет предоставлена возможность защищаться, находясь на свободе. Вынесенные ранее приговоры о тюремном заключении также отменены.

Ранее директор полиции Сербии Владимир Ребич заявил, что за участие в протестах задержаны 18 человек. Прокуратура предложила в отношении троих из них тюремные сроки. Еще одному задержанному вынесен приговор о 30-дневном тюремном заключении. В ходе акций пострадали шесть полицейских.

В ходе субботнего шествия в Белграде несколько десятков человек ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания. По итогам субботних беспорядков к народу обратился Вучич, который пообещал, что все участники беспорядков будут привлечены к ответственности.