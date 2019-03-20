Эксперт: уход Назарбаева не приведет к изменению внешнеполитического курса Казахстана

Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Казахстана. Как это произошло и что будет дальше

"Я не ожидаю особых перемен во внешнем векторе Казахстана, по крайней мере, в ближайшем будущем, поскольку во главе государства стал такой опытный дипломат, как Касым-Жомарт Токаев, который фактически выстраивал нынешний внешнеполитический казахстанский курс", - сказал эксперт. По его мнению, без президента Назарбаева Казахстан продолжит путь многовекторной политики, однако в приоритете останутся всесторонние отношения с Россией, странами Центральной Азии и Китаем.

"Естественно, Астана сохранит сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), ведь евразийская интеграция являлась инициативой именно Назарбаева, а не проектом Москвы, как это многие ошибочно считают", - отметил Шестаков. Поэтому, уверен он, взаимодействие Казахстана с ЕАЭС останется "одним из ключевых направлений в торгово-экономической сфере" Казахстана.

Как полагает эксперт, уход Назарбаева с должности президента не отразится и на отношениях Астаны с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Для Казахстана, который сейчас вступает в предвыборный период, очень важно сохранить общественно-политическую стабильность, и сотрудничество с ОДКБ в этом плане тоже будет играть не последнюю роль", - убежден Шестаков. При этом он не сомневается, что в стране удастся сохранить безопасность и стабильность, так как Казахстан сумел это обеспечить даже в годы, когда Центральная Азия и постсоветское пространство были охвачены "оранжевыми революциями".