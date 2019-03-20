Эксперт: уход Назарбаева не приведет к изменению внешнеполитического курса Казахстана

БИШКЕК, 20 марта. /ТАСС/. Уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана в ближайшем будущем не приведет к резкому изменению внешнеполитического курса республики. Такое мнение ТАСС высказал в среду сопредседатель киргизского клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков.
"Я не ожидаю особых перемен во внешнем векторе Казахстана, по крайней мере, в ближайшем будущем, поскольку во главе государства стал такой опытный дипломат, как Касым-Жомарт Токаев, который фактически выстраивал нынешний внешнеполитический казахстанский курс", - сказал эксперт. По его мнению, без президента Назарбаева Казахстан продолжит путь многовекторной политики, однако в приоритете останутся всесторонние отношения с Россией, странами Центральной Азии и Китаем.
"Естественно, Астана сохранит сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), ведь евразийская интеграция являлась инициативой именно Назарбаева, а не проектом Москвы, как это многие ошибочно считают", - отметил Шестаков. Поэтому, уверен он, взаимодействие Казахстана с ЕАЭС останется "одним из ключевых направлений в торгово-экономической сфере" Казахстана.
Как полагает эксперт, уход Назарбаева с должности президента не отразится и на отношениях Астаны с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Для Казахстана, который сейчас вступает в предвыборный период, очень важно сохранить общественно-политическую стабильность, и сотрудничество с ОДКБ в этом плане тоже будет играть не последнюю роль", - убежден Шестаков. При этом он не сомневается, что в стране удастся сохранить безопасность и стабильность, так как Казахстан сумел это обеспечить даже в годы, когда Центральная Азия и постсоветское пространство были охвачены "оранжевыми революциями".
Впрочем, не исключает сопредседатель клуба, такие влиятельные мировые игроки, как Евросоюз и США, перед выборами могут попытаться вмешаться в процесс и "повлиять на ситуацию". "Но в целом у новой команды во главе с Токаевым хватит механизмов провести предстоящие выборы в правовом поле и обеспечить общественно-политическую стабильность в Казахстане", - подчеркнул Шестаков.
По его оценке, во многом этому будет способствовать тот факт, что Назарбаев полностью не ушел из большой политики. "Он сохраняет должность руководителя Совета безопасности, которая выполняет функции контроля за органами государственной власти и является ключевым звеном в системе государственного управления", - напомнил Шестаков. Кроме того, Назарбаев остается лидером партии, которая сейчас очень широко представлена в "законодательной сфере и исполнительной власти". "Поэтому в том или ином формате Назарбаев продолжит работать и оказывать большое влияние на политическую жизнь в Казахстане", - заключил эксперт.