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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Полиция Новой Зеландии считает, что Брентон Таррант собирался продолжить нападения

Правоохранители полагают, что после атаки на мечети Аль-Нур и Лингвуд стрелок ехал к следующему месту

СИДНЕЙ, 20 марта. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии сообщила в среду, что, по данным следствия, находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант намеревался совершить еще одну атаку.

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"Мы уверены, что стрелок, стоящий за массовыми расстрелами в Крайстчерче, был на пути к нападению на третье место, когда его арестовали", - сообщил комиссар полиции Майк Буш, выступая на брифинге для журналистов. По его словам, полицейским уже известно куда направлялся стрелок после нападения на мечети Аль-Нур и Лингвуд, однако он отказался сообщить подробности, сославшись на тайну следствия.

15 марта вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.

Нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве.

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Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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