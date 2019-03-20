Поддержка движения "желтых жилетов" во Франции снизилась после очередной акции протеста

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Чуть больше половины французов по-прежнему высказываются в поддержку движения "желтых жилетов", представители которого проводят акции протеста каждую субботу с ноября. Однако, согласно опросу социологической службы Elabe, проведенному по заказу телеканала BFMTV , уровень симпатии населения заметно снизился после беспорядков в центре Парижа в минувшую субботу.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

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Опрос проводился по интернету 18-19 марта среди 1 тыс. человек старше 18 лет.

Сейчас движение поддерживают 53% опрошенных, неделю назад их доля от общего числа респондентов составляла 61%, отмечает в среду телеканал. 70% французов в то же время признают, что движение отошло от своих первоначальных требований по снижению налогов и повышению уровня жизни и сконцентрировалось на политических лозунгах.

Число осуждающих насилие в ходе манифестаций по сравнению с прошлой неделей выросло до 84% (на 6% пунктов), а число тех, кто осуждает движение в целом выросло на 7 п.п. до 35%. Отмечается, основная доля разочаровавшихся в движении - это представители среднего класса (впервые уровень поддержки менее 50%) и пенсионеры.

Еще один опрос, опубликованный в среду социологической службой Viavoice, свидетельствует, что граждане в целом положительно восприняли инициированные президентом страны Эмманюэлем Макроном большие национальные дебаты. Теперь респонденты рассчитывают, что власть будет чаще обращаться к народу по разного рода важным государственным решениям. В частности, 72% выступили за обязательный опрос населения по поводу крупных строительных проектов или "изменений в местной политике", чуть меньше поддержали такую идею и на национальном уровне. Способ консультаций - интернет или бумажные опросники - роли не играет, 71% поддерживают и то, и другое.

Внесение в конституцию положения о Референдуме гражданской инициативы (RIC), который требовали учредить представители движения "желтых жилетов", поддержали 62% опрошенных, почти все они считают, что данный инструмент должен позволять и завершать полномочия избираемых государственных деятелей. Впрочем, 77% считают, что выносимые на народный суд темы не должны ставить под вопрос положения конституции и основные свободы, 70% считают, что они также не должны касаться таких сфер, как политика безопасности и международные отношения.