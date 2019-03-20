Во Франции в обеспечении порядка в ходе манифестаций "желтых жилетов" задействуют военных

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Франции решили задействовать для обеспечения порядка во время манифестаций "желтых жилетов" 23 марта военных, участвующих в антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой"). Об этом сообщил в среду официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво в ходе брифинга по итогам Совета министров.

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"Президент республики объявил сегодня утром, что будет усиленная мобилизация отрядов Sentinelle для охраны фиксированных точек и официальных учреждений", - сказал он. "Мы не можем позволить незначительному агрессивному меньшинству разрушать нашу страну и портить имидж Франции за рубежом", - заявил Гриво. Он также сообщил, что в обеспечении безопасности на акциях протеста будут задействованы беспилотные летательные аппараты.

Гриво признал, что во время восемнадцатой волны протестов в Париже беспорядков избежать не удалось. "Были допущены ошибки в командовании во время протестов, в связи с чем были приняты определенные решения", - сказал он. По словам Гриво, "нельзя допустить, чтобы погромщики нападали на демократию, республику и ее символы, на банки, на институты и коммерческие структуры".

Представитель правительства также заявил, что любые действия, направленные на поддержку погромщиков-ультрарадикалов, будут расцениваться как подстрекательство. "Если вы приходите, аплодируете, поддерживаете, снимаете, улыбаетесь в связи с насилием, преступлениями, грабежами, поджогами, если вы поддерживаете, чтобы били полицейских, то вы больше не манифестант. Вы - подстрекатель", - сказал Гриво.

Беспорядки в Париже

Ранее премьер-министр, выступая в Матиньонском дворце, сообщил, что власти страны будут запрещать проведение манифестаций "желтых жилетов" в определенных кварталах в случае присутствия в рядах участников демонстраций погромщиков-ультрарадикалов. В Париже действие этой меры коснется Елисейских Полей, в Бордо - площади Пеи Берлан, в Тулузе - площади Капитолия.

Восемнадцатая по счету волна протестов "желтых жилетов" собрала во Франции, по данным министерства внутренних дел, около 32 тыс. человек. В столице демонстрация сопровождалась массовыми погромами и столкновениями ультрарадикалов с полицией. Эпицентром столкновений стали Елисейские Поля, где агрессивные демонстранты разгромили и подожгли десятки магазинов, кафе, газетных киосков.

По данным министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, "желтые жилеты" и примкнувшие к ним группы хулиганов нанесли Франции в ходе многомесячных манифестаций ущерб в €200 млн.