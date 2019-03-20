В Ирландии заявили, что поддержат просьбу Великобритании об отсрочке Brexit

ДУБЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Ирландия намерена поддержать просьбу Великобритании о том, чтобы отложить дату ее выхода из Евросоюза. Об этом заявил в среду премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Думаю, мы должны с пониманием отнестись к просьбе британского правительства отложить сроки [выхода Соединенного Королевства из ЕС] и принять соответствующее решение на уровне Европейского совета в ближайшие два дня", - сказал Варадкар национальному телеканалу RTI. "Ирландия поддержит эту просьбу, но мы, разумеется, исключаем возможность какого-либо пересмотра соглашения о выходе [Великобритании из ЕС] и механизма "бэкстоп" [гарантирующего сохранение прозрачной границы в Ирландии]", - добавил глава ирландского правительства. Варадкар также сообщил, что "Дублин пока окончательно не определился со своей позицией по поводу сроков пролонгации Brexit".

Ранее в среду премьер Великобритании Тереза Мэй направила ЕС письмо с просьбой отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. Брюссель подтвердил, что официальное письмо с британским запросом передано главе Европейского совета Дональду Туску. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рекомендовал Великобритании завершить процесс Brexit до выборов в Европарламент 23-26 мая.