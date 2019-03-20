Юнкер призвал Лондон закончить Brexit до выборов в Европарламент

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию закончить процесс выхода из Евросоюза до выборов в Европарламент 23-26 мая. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

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"Я могу подтвердить телефонный разговор премьер-министра [Великобритании Терезы] Мэй и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Председатель Юнкер заявил, что это хорошо, что Великобритания озвучила свою позицию до саммита ЕС [по Brexit] 21-22 марта. Он также рекомендовал Великобритании не говорить о точной дате отсрочки [Brexit], которая бы пришлась на период после выборов в Европарламент. Brexit должен завершиться до 23 мая, иначе выборы в Европарламент должны проходить и в Великобритании", - заявил Схинас.

Ранее в среду Мэй направила ЕС письмо с просьбой отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. Дипломатический источник в Брюсселе заявил, что официальное письмо с британским запросом передано главе Европейского совета Дональду Туску.

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