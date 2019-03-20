Туск: саммит ЕС примет заявление в поддержку Украины к пятилетию воссоединения Крыма с РФ

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Саммит ЕС примет заявление в поддержку суверенитета Украины к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом написал в среду председатель Европейского совета Дональд Туск в письме - приглашении главам государств и правительств государств ЕС на саммит сообщества в Брюссель 21-22 марта. Согласно принятой в Брюсселе терминологии, воссоединение Крыма с Россией он назвал "нелегальной аннексией".

"По Украине, через пять лет после нелегальной аннексии Крыма, мы твердо сплотимся в нашей поддержке суверенитета Украины. Мы примем заявление, демонстрирующее нашу решимость", - написал Туск. По информации ТАСС, это заявление уже готово и будет принято без обсуждения, поскольку основное время работы саммита лидеры ЕС посвятят обсуждению проблемы продления процедуры выхода Великобритании из ЕС.

Заявление саммита ЕС по Крыму повторит все основные тезисы, которые уже были озвучены 17 марта в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерики Могерини. В нем говорится, что ЕС "по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры". ЕС "вновь призывает страны - члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи".

В нем подчеркивается, что события пятилетней давности - это вызов международной безопасности, и что они "привели к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море". В заявлении Могерини и в будущем заявлении саммита ЕС вновь фигурирует призыв к России "безоговорочно и в срочном порядке освободить задержанных украинских моряков и суда, а также обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море".

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% - Севастополя при явке 80%. В этот день в этих регионах проходят праздничные мероприятия.