AFP: премьер Франции отложил визит в Гайану из-за протестов "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отменил запланированный на ближайшие выходные визит в Гайану из-за протестов "желтых жилетов". Об этом в среду сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление канцелярии правительства.

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"Учитывая особый контекст, связанный с вопросами порядка, премьер-министр решил отложить свою поездку в Гайану", - говорится в заявлении.

16 марта 18-я по счету волна протестов "желтых жилетов" собрала во Франции, по данным министерства внутренних дел, около 32 тыс. человек. В столице демонстрация сопровождалась массовыми погромами и столкновениями ультрарадикалов с полицией. Эпицентром столкновений стали Елисейские поля, где агрессивные демонстранты разгромили и подожгли десятки магазинов, кафе, газетных киосков.

По данным министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, "желтые жилеты" и примкнувшие к ним группы хулиганов нанесли Франции в ходе многомесячных манифестаций ущерб в €200 млн.