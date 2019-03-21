В Сан-Марино заявили, что не вводили санкций против России, поскольку против подобных мер

РИМ, 21 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Республика Сан-Марино отказалась от введения санкций в отношении России, потому что всегда выступала против подобных мер. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС государственный секретарь Республики Сан-Марино по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Никола Ренци.

"В Сан-Марино не стали вводить санкции в отношении России. Придерживаясь старого принципа, неизменно отличавшего сан-маринскую внешнюю политику, мы всегда были против санкционных режимов и любых типов эмбарго, полагая, что такие меры больнее всего бьют по населению стран, против которых они направлены. Сан-Марино всегда поддерживала диалог в качестве главного инструмента урегулирования конфликтов. Наша самая большая цель - стать постоянной площадкой для диалога между противоборствующими сторонами для достижения мира и согласия между народами", - сказал госсекретарь.

В страну-анклав, окруженную Италией, древнейшую республику в мире, основанную, по легенде, в 301 году каменотесом Марино, в четверг впервые в истории дипломатических отношений приезжает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам Ренци, приезд главы российского внешнеполитического ведомства подтверждает высокий уровень двусторонних отношений и одновременно является импульсом к дальнейшему наращиванию взаимодействия в экономической, социальной и культурной сферах.

Сегодня Республика Сан-Марино заинтересована, в первую очередь, в привлечении инвесторов, подчеркнул Ренци. "Помимо туризма и торговли, Сан-Марино сегодня нацелена на развитие инвестиционных проектов и является интересным и надежным партнером по бизнесу", - указал он.