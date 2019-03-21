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Санкции в отношении России

В Сан-Марино заявили, что не вводили санкций против России, поскольку против подобных мер

Госсекретарь республики Никола Ренци отметил, что ограничительные меры "больнее всего бьют по населению стран, против которых они направлены"

РИМ, 21 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Республика Сан-Марино отказалась от введения санкций в отношении России, потому что всегда выступала против подобных мер. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС государственный секретарь Республики Сан-Марино по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Никола Ренци.

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"В Сан-Марино не стали вводить санкции в отношении России. Придерживаясь старого принципа, неизменно отличавшего сан-маринскую внешнюю политику, мы всегда были против санкционных режимов и любых типов эмбарго, полагая, что такие меры больнее всего бьют по населению стран, против которых они направлены. Сан-Марино всегда поддерживала диалог в качестве главного инструмента урегулирования конфликтов. Наша самая большая цель - стать постоянной площадкой для диалога между противоборствующими сторонами для достижения мира и согласия между народами", - сказал госсекретарь.

В страну-анклав, окруженную Италией, древнейшую республику в мире, основанную, по легенде, в 301 году каменотесом Марино, в четверг впервые в истории дипломатических отношений приезжает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам Ренци, приезд главы российского внешнеполитического ведомства подтверждает высокий уровень двусторонних отношений и одновременно является импульсом к дальнейшему наращиванию взаимодействия в экономической, социальной и культурной сферах.

Сегодня Республика Сан-Марино заинтересована, в первую очередь, в привлечении инвесторов, подчеркнул Ренци. "Помимо туризма и торговли, Сан-Марино сегодня нацелена на развитие инвестиционных проектов и является интересным и надежным партнером по бизнесу", - указал он.

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Сан-МариноРоссияСанкции в отношении России
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