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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Полиция ошибочно обвинила устроившего теракт в Новой Зеландии в убийстве женщины

Местная жительница, чье имя упомянули в списке жертв Брентона Тарранта, обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что жива

СИДНЕЙ, 21 марта. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии по ошибке предъявила обвинения в убийстве австралийцу Брентону Тарранту, устроившему теракт в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Как сообщила в четверг газета New Zealand Herald, женщина, которую назвали убитой, сама обратилась в полицию после того, как ее имя упомянули на прошлой неделе во время предварительного слушания по делу о нападении на мечети. Стражи порядка утверждали, что она была первой жертвой Тарранта и что австралиец убил ее еще до того, как устроил стрельбу в мечетях.

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"Ошибка была допущена в обвинительном документе, подготовленном к первому слушанию в суде по делу человека, обвиняемого в убийстве в связи с терактами в Крайстчерче. Ошибка заключалась в имени жертвы в обвинительном документе. Мы поговорили с человеком, неверно упомянутым в обвинительном документе, и принесли извинения. Обвинительное заключение будет исправлено", - процитировало издание представителя полиции.

Следующее заседание суда по делу Тарранта намечено на 5 апреля. Ранее он отказался от адвоката.

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Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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