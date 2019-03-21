Глава британского МИД не исключил проведения голосования в парламенте по отмене Brexit

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант не исключил проведения голосования в парламенте по вопросу отмены Brexit, если на следующей неделе Палата общин не примет соглашение об условиях сотрудничества с Евросоюзом. Об этом он заявил в четверг в эфире вещательной корпорации Би-би-си .

"Если мы продолжим находиться в такой же ситуации на следующей неделе, тогда может произойти очень ограниченный перечень вариантов: парламент может проголосовать за отмену статьи 50, что остановит процесс Brexit", - сказал он, отметив, что этот сценария является "возможным", хотя и "маловероятным".

Британский премьер в среду запросила у ЕС отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако глава Евросовета Дональд Туск в ответ заявил, что перенос "развода" на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit. Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения - 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если она не будет существенно изменена.