Все ключевые объекты столицы Казахстана с названием "Астана" не будут переименованы

АСТАНА, 21 марта. /ТАСС/. Астана является всемирно известным брендом, поэтому все ключевые объекты столицы Казахстана, которые имеют в своем названии это слово, не будут переименованы. Об этом сообщил в четверг министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.

"Все ключевые объекты города - "Астана Опера", "Астана Арена", спортивные клубы, телеканал "Астана" - не будут менять свои наименования. Мы также сохраним международный бренд "Астана". К примеру, Международный финансовый центр, авиакомпания Air Astana, велокоманда "Астана", спортивная команда "Астана Арланс". Все это сохранит свое прежнее название. Таким образом, мы сохраним уже всемирно известный бренд "Астана". И будем развивать новый бренд с огромным потенциалом Нурсултан", - приводит слова министра агентство Tengrinews.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента предложил переименовать столицу республики в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял законодательные поправки в конституцию относительно переименования Астаны. Депутаты маслихата (местного представительного органа) 20 марта на внеочередной сессии поддержали эту инициативу.