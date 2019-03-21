Болтон пригрозил Мадуро последствиями в связи с арестом секретаря Гуайдо

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Мадуро совершил еще одну большую ошибку. Незаконный арест Роберто Марреро, помощника Гуайдо, не останется без ответа. Он должен быть немедленно освобожден, необходимо гарантировать его безопасность", - написал Болтон в четверг в Twitter.

Ранее Гуайдо утверждал, что Марреро и оппозиционный венесуэльский депутат Серхио Вергара были задержаны агентами Боливарианской службы разведки, а в их домах были проведены обыски. Затем Вергара в своем Twitter написал, что обыски прошли, но он не был задержан. При этом Вергара также утверждал, что Марреро задержали.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.