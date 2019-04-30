В Бразилии заявили, что Гуайдо пользуется слабой поддержкой в военной среде

"Как нам представляется, Гуайдо пользуется слабой поддержкой среди военных", - заявил генерал. По его мнению проходящая во вторник акция оппозиционера выглядит как самопиар, цель которого - поиски сторонников внутри страны. Вместе с тем, по словам Элену, с точки зрения стратегии его действия представляются безусловно оправданными.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента Бразилии Отавиу Регу Баррус призвал страны, ассоциирующие себя с идеалами свободы, выступить в поддержку Гуайдо.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской Республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране. По его словам, обращение было записано с территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо запечатлена группа военных и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который в данный момент находится под домашним арестом. Позже сообщалось о распылении слезоточивого газа возле дороги, ведущей к авиабазе и стрельбе в ее окрестностях.