Порядка 40 противников Мадуро собралось вокруг посольства Венесуэлы в США

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Около 40 противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро собралось во вторник у посольства Боливарианской Республики в Вашингтоне, в котором в настоящее время находятся участники антивоенного движения Code Pink, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Противники власти с флагами Венесуэлы выкрикивают лозунги в поддержку оппозиции, призывают Мадуро покинуть свой пост. Демонстрация проходит мирно, некоторые из них стучат палками по ограждениям, установленным у здания. Демонстранты освистывают находящихся в дипмиссии представителей движения.

Вокруг митингующих дежурят около 20 полицейских, а также сотрудники Секретной службы США, занимающейся охраной первых лиц государства. Несколько патрульных машин перекрыли примыкающие к посольству улицы. Полицейские, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, почему они здесь находятся, сказали, что "охраняют порядок".

Участники движения уже в течение почти трех недель удерживают контроль над зданием посольства. Ранее представительница Code Pink Медея Бенджамин заявила ТАСС, что США должны перестать вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы и лишь ухудшать и так непростое положение в стране. По ее словам, частью этого переворота является захват здания посольства в Вашингтоне, а участники движения намерены сделать все возможное, чтобы этого не случилось.

Представители Code Pink также выразили намерение не дать оппозиции получить над зданием контроль, так как "у них нет на него прав, они не имеют дипломатических полномочий, чтобы представлять страну". Бенджамин ранее подтверждала, что оставшиеся сотрудники посольства Венесуэлы покинули его, сейчас в здании находятся лишь активисты.

Ранее во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской Республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По его словам, обращение было записано с территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо запечатлена группа военных и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который в данный момент находится под домашним арестом. Позже сообщалось о распылении слезоточивого газа возле дороги, ведущей к авиабазе.