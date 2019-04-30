США требуют, чтобы Мадуро покинул Венесуэлу

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. США настаивают на том, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул территорию республики. Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании CNN госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос, какое послание он бы направил Мадуро сейчас. "Заводите самолет", - ответил Помпео. Он несколько раз повторил, что президенту Венесуэлы "пора покинуть" эту страну.

"Для него настала пора покинуть Венесуэлу. Тем, кто готов поддержать демократию и свободу, следует хорошо подготовиться к тому, чтобы стать составной частью переходного процесса [передачи власти] и начать взаимодействовать со всеми странами в регионе", - резюмировал Помпео.

Соединенные Штаты будут усиливать давление на Мадуро и его окружение, если он откажется покидать Боливарианскую Республику, добавил госсекретарь США.

На вопрос о том, что произойдет, если Мадуро откажется покинуть Венесуэлу, Помпео ответил: "Издержки для него и тех, кто его поддерживает, будут продолжать нарастать". "К сожалению, я не уверен, что он тревожится на этот счет. Надеюсь и молюсь, что тревожится", - сказал он.

"Мы будем привлекать к ответственности тех, кто прибегает к насилию и совершает акты насилия по отношению к народу Венесуэлы", - утверждал госсекретарь.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы проходят антиправительственные акции, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Ранее он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

Как сообщил во вторник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, власти частично подавили попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, подорвать мир в стране. Глава Боливарианской службы национальной разведки Мануэль Фигера стал одним из руководителей группы военных, во вторник выступивших на стороне Гуайдо, отметил член Конституционной ассамблеи Венесуэлы Херардо Маркес. По его словам, речь идет о "небольшом по масштабам бунте военных, предавших родину", которые "пытаются развязать в стране насилие".