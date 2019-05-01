Мадуро заявил, что народ Венесуэлы хочет жить в мире

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что венесуэльский народ не хочет революционных потрясений и желает жить в мире. Соответсвующее заявление он сделал в эфире государственного телевидения.

"Их [оппозиции] целью было устроить шоу. Но они потерпели крах, поскольку народ хочет мира", - сказал Мадуро.

Глава Боливарианской Республики также добавил, что его страна никогда не станет "колонией гринго (американцев - прим. ТАСС)".

Мадуро также сообщил, что как минимум пять венесуэльских военных получили серьезные ранения в результате столкновения с протестующими во вторник.

"У нас на данный момент пятеро раненых военных, двое из них находятся в тяжелом состоянии, - заявил он. - Оппозиция хочет эскалации насилия, чтобы ввергнуть страну в гражданскую войну".

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. По последним данным, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали не менее 69 человек.

Ранее Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской Республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По его словам, обращение было записано на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо запечатлена группа из 50-70 военнослужащих и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который по решению суда должен находиться под домашним арестом.