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Спецпрокурор Мюллер в мае даст показания Конгрессу

Конкретная дата слушаний пока не определена, отмечает агентство Reuters
Спецпрокурор США Роберт Мюллер AP Photo/Kevin Wolf
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер
© AP Photo/Kevin Wolf

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, выступит на слушаниях в Конгрессе США. О достижении такой договоренности сообщил в среду журналистам Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

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Как сообщает агентство Reuters, Мюллер согласился дать показания в мае, однако конкретную дату еще предстоит выбрать.

Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияМюллер, Роберт
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