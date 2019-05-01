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Политический кризис в Венесуэле

Генсек ООН провел контакты с обеими сторонами конфликта в Венесуэле

Антониу Гутерриш призвал все стороны к сдержанности

ООН, 1 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с обострением ситуации в Венесуэле провел контакты с обеими сторонами гражданского конфликта. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"Генсек провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы [Хорхе Арреасой], - сказал он. - Мы также связались с людьми из Национальной ассамблеи".

Дюжаррик также отметил, что Гутерриш внимательно следит за новыми протестами в республике и вновь призывает все стороны к сдержанности.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти. Как сообщил затем министр обороны республики Владимир Падрино Лопес, власти частично подавили попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, подорвать мир в стране.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГутерриш, Антониу
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