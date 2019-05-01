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Политический кризис в Венесуэле

В Национальной ассамблее Венесуэлы заявили о 78 пострадавших на акциях протеста в Каракасе

Еще 89 человек были задержаны, отметила депутат от штата Миранда Мануэла Боливар

КАРАКАС, 2 мая. /ТАСС/. Не менее 78 человек пострадали в среду в столкновениях с силовиками во время акций протеста в столице Венесуэлы. Такие данные обнародовала депутат Национальной ассамблеи от штата Миранда Мануэла Боливар.

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"Ранения получили 78 человек, 89 были задержаны", - приводит слова Боливар телеканал VPItv. По данным оппозиции, антиправительственные выступления прошли по всей территории страны.

Во вторник акции протеста были организованы в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В стычках, сопровождавших демонстрации, пострадали десятки человек. По данным правозащитных организаций, не менее 150 манифестантов были задержаны, из них более 100 до сих пор остаются под стражей.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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