Как минимум восемь военных получили ранения в ходе протестов в Венесуэле

КАРАКАС, 2 мая. /ТАСС/. По меньшей мере восемь военных получили ранения в результате столкновений с протестующими против правления президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил в среду министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на своей странице в Twitter .

"Уже восемь военнослужащих ранены из огнестрельного оружия при исполнении их конституционного долга, столкнувшись с насилием сторонников переворота. До каких пор будет продолжаться безнаказанность?", - говорится в сообщении. Ранее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро сообщал о пяти раненных военных, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Ранее он опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской Республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По его словам, обращение было записано на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо запечатлена группа из 50-70 военнослужащих и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который по решению суда должен находиться под домашним арестом.