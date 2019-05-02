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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек

Погибшему было 24 года, отметил лидер венесуэльской оппозиции
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КАРАКАС, 2 мая. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле. С таким утверждением выступил в среду лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

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"Диктатура убила 24-летнего молодого человека, которые выражал свое желание жить свободно", - написал Гуайдо в своем Twitter.

По данным новостного портала Efecto Cocuyo, молодой человек, участвовавший в антиправительственной акции протеста, погиб 30 апреля. Как утверждают свидетели, его убили члены вооруженных проправительственных группировок.

Во вторник акции протеста были организованы в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне Гуайдо. В стычках, сопровождавших демонстрации, пострадали десятки человек. По данным правозащитных организаций, не менее 150 манифестантов были задержаны, из них более 100 до сих пор остаются под стражей.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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