AP: доклад Мюллера стал бестселлером в США

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Более 40 тыс. экземпляров печатного варианта доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, подготовленного по итогам расследования дела о приписываемом России вмешательстве в выборы в США 2016 года, продано в Соединенных Штатах за прошлую неделю. Доклад Мюллера по этому показателю стал бестселлером среди книг с невымышленным сюжетом, сообщило в среду агентство Associated Press .

Оно приводит данные профильного сайта BookScan, отслеживающего порядка 85% рынка печатных изданий в США. Издательства Melville House, Skyhorse Publishing и Scribner в сотрудничестве с газетой The Washington Post выпустили в свет "Доклад Мюллера". Scribner удалось продать гораздо больше экземпляров доклада, чем двум конкурирующим издательским домам. Это обусловлено тем, что Melville House и Skyhorse Publishing выставили отчет спецпрокурора на прилавки книжных магазинов позднее.

Доклад Мюллера доступен в электронном виде. Его можно бесплатно скачать с сайта Министерства юстиции США.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией. Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.