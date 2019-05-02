Демпартия США обвинила главу Минюста в даче ложных показаний Конгрессу

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр дал под присягой ложные показания американскому Конгрессу о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. Такое мнение выразила в четверг на пресс-конференции спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

"Что является совершенно серьезным, так это отказ генерального прокурора США говорить правду Конгрессу, - заявила Пелоси, занимающая третий по значимости пост в американской государственной иерархии и являющаяся одним из лидеров Демократической партии. - Это преступление".

При этом влиятельный законодатель напрямую обвинила Барра во лжи. "Он лгал Конгрессу", - дважды сказала Пелоси. "Если бы это сделал кто-то другой, то это считалось бы преступлением", - отметила спикер нижней палаты Конгресса. "Никто не стоит выше закона - ни президент США, ни генеральный прокурор", - добавила Пелоси.

Со своей стороны Министерство юстиции США категорически отвергло претензии спикера Палаты представителей. "Безосновательная атака спикера Пелоси на генерального прокурора является безрассудной, безответственной и ложной", - говорится в письменном заявлении, которое распространила пресс-служба ведомства.