Колумбия предложит странам Группы Лимы новые меры в отношении режима Мадуро

БОГОТА, 2 мая. /ТАСС/. Колумбия готова предложить странам, входящим в Группу Лимы, принять дополнительные меры в отношении правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом в четверг сообщил глава колумбийского внешнеполитического ведомства Карлос Ольмес Трухильо.

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"Колумбия предложит несколько серьезных предложений с целью еще усилить давление Группы на жестокий режим [Николаса] Мадуро", - сказал министр, чье выступление было опубликовано на его странице в Twitter.

Трухильо также отметил, что в четверг состоялась телеконференция представителей Группы. "Мы обсудили повестку завтрашнего заседания", - добавил министр.

Внеочередная встреча стран Группы Лимы состоится в пятницу, 3 мая, в Лиме.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.