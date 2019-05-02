В Белом доме заявили о правовых неточностях в докладе Мюллера

ТАСС, 2 мая. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение двух лет проводил расследование дела о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США, противоречит существующему праву. Об этом говорится в письме юриста американской администрации Эммета Флада, направленном 19 апреля генеральному прокурору США Уильяму Барру. Его текст в четверг приводит телеканал CNN .

"Он [доклад Мюллера] совершенно осознанно не соответствует требованиям применимого законодательства", - сказано в тексте.

По мнению Флада, задача прокуроров заключается в проведении полного расследования и дальнейшем обращении к суду присяжных о вынесении обвинительного заключения или отказа от дальнейших обвинений. "Провозглашать невиновность не входит в обязанности прокуроров. В американской системе правосудия существует презумпция невиновности, прокуроры не должны дополнительно подтверждать непричастность к преступлению", - заявляет Флад.

В своем письме юрист Белого дома также указал на право президента США разрешать своим помощникам не давать показаний перед Конгрессом. "Одно дело, когда президент способствует сотрудничеству и полной открытости при уголовных расследованиях, которые проводит исполнительная власть, совсем другое - позволять своим помощникам представать перед Конгрессом и отвечать на вопросы о связях с президентом".

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. Между тем Москва множество раз отвергала заключение Вашингтона о причастности России к вмешательству в американский избирательный процесс. Мюллер также признал, что расследование не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией. Спецпрокурор добавил, что не может однозначно судить о том, создавал ли Трамп, представляющий Республиканскую партию, препятствия правосудию.

24 марта Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. В четырехстраничном документе указывалось, что Мюллер отказался делать однозначный вывод о том, мог ли Трамп чинить препятствия правосудию. Глава Минюста, рассмотрев итоги расследования спецпрокурора вместе со своим первым заместителем Родом Розенстайном, пришел к выводу, что спецпрокурор не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. В среду Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой по сути повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа.