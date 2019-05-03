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Дело Ассанжа и WikiLeaks

В ООН расценили приговор лондонского суда Ассанжу как непропорциональный

Эксперты организации отметили, что британское правительство не отреагировало на их выводы в связи с делом основателя WikiLeaks

ЖЕНЕВА, 3 мая. /ТАСС/. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям выразила глубокую обеспокоенность по поводу решения лондонского суда, приговорившего основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50-недельному заключению. В опубликованном в пятницу в Женеве заявлении она расценила этот приговор как "непропорциональный", подчеркнув, что право Ассанжа на свободу "должно быть восстановлено".

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Подчеркивается, что Рабочая группа "глубоко обеспокоена по поводу такого развития событий, включая непропорциональный приговор, вынесенный Ассанжу". Эксперты с сожалением отметили, что британское правительство не отреагировало на их выводы, касающиеся "дела Ассанжа", опубликованные 4 декабря 2015 года. Согласно этим выводам, основатель WikiLeaks "подвергся произвольному задержанию правительствами Швеции и Великобритании".

Обеспокоенность у Рабочей группы вызвало также то обстоятельство, что Ассанж с 11 апреля содержится в тюрьме Белмарш, известной повышенными мерами безопасности, "словно он был заключен за серьезное уголовное преступление". "Как представляется, такое обращение противоречит принципам необходимости пропорциональности, предусмотренным стандартами прав человека", - говорится в заявлении. Эксперты вновь призвали британское правительство выполнить их рекомендацию о том, что "право Ассанжа на личную свободу должно быть восстановлено".

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, поданного США британским властям в 2018 году. Лондонский суд в среду приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Рабочая группа по произвольным задержаниям была учреждена в соответствии с резолюцией бывшей Комиссии ООН по правам человека в 1991 году. Она расследует случаи задержания, не согласующиеся с международными нормами, запрашивает и получает информацию от правительств, организаций и семей задержанных, осуществляет миссии на места для выяснения причин произвольного лишения свободы, предоставляет ежегодные доклады Совету ООН по правам человека. Группа состоит из пяти экспертов во главе с председателем-докладчиком.

Теги
ШвецияВеликобританияЭквадорДело Ассанжа и WikiLeaks
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