В ООН расценили приговор лондонского суда Ассанжу как непропорциональный

ЖЕНЕВА, 3 мая. /ТАСС/. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям выразила глубокую обеспокоенность по поводу решения лондонского суда, приговорившего основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50-недельному заключению. В опубликованном в пятницу в Женеве заявлении она расценила этот приговор как "непропорциональный", подчеркнув, что право Ассанжа на свободу "должно быть восстановлено".

Подчеркивается, что Рабочая группа "глубоко обеспокоена по поводу такого развития событий, включая непропорциональный приговор, вынесенный Ассанжу". Эксперты с сожалением отметили, что британское правительство не отреагировало на их выводы, касающиеся "дела Ассанжа", опубликованные 4 декабря 2015 года. Согласно этим выводам, основатель WikiLeaks "подвергся произвольному задержанию правительствами Швеции и Великобритании".

Обеспокоенность у Рабочей группы вызвало также то обстоятельство, что Ассанж с 11 апреля содержится в тюрьме Белмарш, известной повышенными мерами безопасности, "словно он был заключен за серьезное уголовное преступление". "Как представляется, такое обращение противоречит принципам необходимости пропорциональности, предусмотренным стандартами прав человека", - говорится в заявлении. Эксперты вновь призвали британское правительство выполнить их рекомендацию о том, что "право Ассанжа на личную свободу должно быть восстановлено".

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, поданного США британским властям в 2018 году. Лондонский суд в среду приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Рабочая группа по произвольным задержаниям была учреждена в соответствии с резолюцией бывшей Комиссии ООН по правам человека в 1991 году. Она расследует случаи задержания, не согласующиеся с международными нормами, запрашивает и получает информацию от правительств, организаций и семей задержанных, осуществляет миссии на места для выяснения причин произвольного лишения свободы, предоставляет ежегодные доклады Совету ООН по правам человека. Группа состоит из пяти экспертов во главе с председателем-докладчиком.