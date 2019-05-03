{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Кипра уволил главу полиции за бездеятельность при расследовании серии убийств

За минувший месяц полиция страны обнаружила на острове тела четырех убитых женщин, задержанный подозреваемый признался в совершении семи убийств

ТАСС, 3 мая. Президент Кипра Никос Анастасиадис отстранил в пятницу от должности главу полиции этого островного государства из-за неэффективности деятельности правоохранительных органов в раскрытии серии убийств, прокатившихся в последнее время по стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

Указывается, что руководитель полиции уволен со своей должности "из-за неспособности оперативно расследовать несколько исчезновений женщин и девушек, отмеченных в последнее время".

В четверг по той же причине подал в отставку министр юстиции и общественного порядка Кипра Ионас Николау.

За прошедший месяц полиция Кипра обнаружила на острове тела четырех убитых женщин. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний военнослужащий, признавшийся в семи убийствах, которые он совершал на протяжении последних трех лет. Тела еще троих жертв, в том числе двух девочек в возрасте шести и восьми лет, до сих пор не найдены.

Родные и близкие погибших при этом заявили, что правоохранительные органы не должным образом расследовали поступавшие сообщения об исчезновении женщин, отказываясь, в частности, принимать заявления родственников. Это привело к крупному скандалу и серьезной критике властей со стороны кипрской общественности.

Теги
КипрАнастасиадис, Никос
Страны СНГ приняли в Ташкенте декларацию по сотрудничеству в борьбе с наркотиками
Министры иностранных дел стран содружества выразили приверженность эффективному решению глобальной проблемы наркотиков и борьбе с ней в полном соответствии с целями и принципами Устава ООН
Читать полностью