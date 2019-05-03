СМИ: конгрессмен Надлер потребовал от Минюста к 6 мая полный текст доклада Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) потребовал от министра юстиции США Уильяма Барра представить в Конгресс к 6 мая полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, подготовленного по итогам расследования данных о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом сообщила в пятницу телекомпания MSNBC со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении текст письма Надлера министру.

"Я направляю это письмо в ответ на датированное 1 мая нынешнего года письмо Министерства юстиции, в котором содержится отказ выполнить требование о предоставлении неотредактированного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, всех упомянутых в нем документов и других имеющих отношение к делу материалов, - говорится в письме Надлера. - Министерство юстиции до сих пор не дало каких-либо объяснений по поводу того, почему оно не предоставило те документы, на которых основываются выводы доклада, за исключением ссылок на то, что их очень много".

Если Министерство юстиции не выполнит требований к 09:00 (16:00 мск) в понедельник, 6 мая, то, по словам Надлера, "юридический комитет может рассмотреть вопрос о проявлении неуважения к Конгрессу".

В середине апреля Надлер уже направлял требование в Минюст США с требованием предоставить полный текст доклада спецпрокурора, без изъятия из него конфиденциальной информации, в частности касающейся заседаний жюри присяжных.

Минюст США 18 апреля обнародовало итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.