AFP: число жертв вооруженных столкновений под Триполи приблизилось к 400

ТАСС, 3 мая. Число погибших в результате столкновений, которые продолжаются близ Триполи, приблизилось к 400. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Что нужно знать о происходящем в Ливии?

Битва за Триполи. Что нужно знать о происходящем в Ливии?

По данным ВОЗ, "на сегодняшний день по меньшей мере 392 человека убиты и 1936 получили ранения в результате боевых действий" между правительственными силами и отрядами Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Кроме того, как указывает международная организация, на данный момент зарегистрировано более 50 тыс. мирных жителей, которые в результате вооруженных столкновений вынуждены были оставить свои дома.

30 апреля ВОЗ сообщала о 345 убитых в ходе столкновений между враждующими сторонами.