{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

AFP: число жертв вооруженных столкновений под Триполи приблизилось к 400

Ранее сообщалось о 345 погибших
Описание
© REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

ТАСС, 3 мая. Число погибших в результате столкновений, которые продолжаются близ Триполи, приблизилось к 400. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На эту тему
Битва за Триполи. Что нужно знать о происходящем в Ливии?

По данным ВОЗ, "на сегодняшний день по меньшей мере 392 человека убиты и 1936 получили ранения в результате боевых действий" между правительственными силами и отрядами Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Кроме того, как указывает международная организация, на данный момент зарегистрировано более 50 тыс. мирных жителей, которые в результате вооруженных столкновений вынуждены были оставить свои дома.

30 апреля ВОЗ сообщала о 345 убитых в ходе столкновений между враждующими сторонами.

Теги
ЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
Трамп: США настроены на улучшение отношений с Россией и расширение двусторонней торговли
Глава Белого дома отметил, что налаживание связей с разными странами - это хорошо
Читать полностью