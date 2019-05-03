Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным тему вмешательства в будущие выборы в США

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин не обсуждали тему возможного вмешательства в будущие президентские выборы США, которые состоятся в 2020 году. С таким заявление хозяин Белого дома выступил во время встречи в пятницу с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

"Мы не обсуждали это", - ответил Трамп на вопрос журналиста, была ли затронута тема возможного вмешательства в предстоящие американские выборы. "У нас состоялся хороший разговор по множеству тем", - вновь подчеркнул он.

Он также отметил, что обсудил с президентом Путиным итоги расследования приписываемого РФ вмешательства в последние президентские выборы. "Он [Путин] сказал что-то вроде: это [расследование Роберта Мюллера] начиналось как гора, а закончилось как мышь. Он знал, что никакого сговора не было", - сказал Трамп.

Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад Роберта Мюллера, в течение двух лет расследовавшего предположения о контактах окружения Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. В нем спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило никакого сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод по поводу того, создавал ли президент препятствия правосудию.