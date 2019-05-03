Трамп назвал слежку ФБР за его предвыборным штабом более серьезной историей, чем Уотергейт

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал слежку агентов ФБР в 2016 году за сотрудниками его предвыборного штаба едва ли не более серьезной историей, чем Уотергейтский скандал, вызвавший в 1974 году отставку президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента. Об этом он заявил в пятницу журналистам во время встречи в Белом доме с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

"Я был рад сегодня, когда увидел, что на первой полосе The New York Times они впервые говорили о слежке, и речь шла о слежке за моим предвыборным штабом", - сказал американский лидер. "Это важнейшая новость. Это посильнее, чем Уотергейтский скандал, как мне кажется", - добавил он.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что ФБР в 2016 году направляло в Лондон агента под прикрытием на встречу с бывшим советником предвыборного штаб Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о предполагаемых связях с Россией. Речь шла о женщине, представившейся как Азра Турк и выдававшей себя за научного сотрудника. Позднее сам Пападопулос назвал правдой изложенные в статье сведения, однако выразил уверенность в том, что женщина на самом деле была сотрудницей ЦРУ, а не ФБР, а также сотрудничала с турецкой разведкой.

Трамп также затронул тему намеченного на май выступления на слушаниях в Конгрессе США бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. По его словам, решение о том, должен ли Мюллер дать показания законодателям, остается за министром юстиции и генеральным прокурором Уильямом Барром. "Я не знаю. Решать генеральному прокурору, который, как я думаю, проделал великолепную работу", - сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что вопрос о вызове для дачи показаний в Конгресс бывшего советника Белого дома Дона Макгана решится "в течение следующей недели или около того".

В начале апреля на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Барр заявил, что Министерство юстиции США намерено установить, были ли допущены нарушения во время президентской гонки 2016 года при начале расследования в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа, а также при слежке за лицами из его окружения.