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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

Зеленский заявил, что готовит ответ на получение паспортов РФ жителями Донбасса

По словам новоизбранного президента Украины, у него и его команды "есть несколько ходов"
Владимир Зеленский EPA-EFE/STEPAN FRANKO
Описание
Владимир Зеленский
© EPA-EFE/STEPAN FRANKO

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовят ответные действия по вопросу получения гражданства России жителями Донбасса. Об этом он сказал в субботу журналистам перед встречей с руководством Верховной рады, главами фракций и депутатских групп.

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"У нас есть несколько ходов, скажем так, - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможности получения гражданства РФ жителями Донбасса. - Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть". Он добавил, что "поэтому мы будем готовить и потом покажем все". "Я выйду и расскажу - секретов нет", - пообещал Зеленский.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям ДонбассаЗеленский, Владимир Александрович
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