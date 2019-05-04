Зеленский заявил, что готовит ответ на получение паспортов РФ жителями Донбасса

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовят ответные действия по вопросу получения гражданства России жителями Донбасса. Об этом он сказал в субботу журналистам перед встречей с руководством Верховной рады, главами фракций и депутатских групп.

"У нас есть несколько ходов, скажем так, - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможности получения гражданства РФ жителями Донбасса. - Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть". Он добавил, что "поэтому мы будем готовить и потом покажем все". "Я выйду и расскажу - секретов нет", - пообещал Зеленский.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.