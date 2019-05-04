Порошенко назначил сотрудника своей администрации членом Нацсовета по вопросам телевидения

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в субботу назначил сотрудника своей администрации Владимира Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом говорится в указе главы государства, размещенном в субботу на сайте администрации президента.

"Назначить Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в указе.

До назначения в Нацсовет Горковенко работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики администрации президента. По президентской квоте он заменит в совете Юрия Артеменко, который уволился после пяти лет работы. Порошенко в субботу подписал указ об его увольнении.

Президент Украины назначает на должности и освобождает от нее половину состава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Другую половину назначает Верховная рада. Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий составляет пять лет со дня назначения.