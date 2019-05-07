Куба готова помочь в урегулировании кризиса в Венесуэле, если об этом попросит Мадуро

ГАВАНА, 7 мая. /ТАСС/. Куба выразила готовность оказать помощь в урегулировании политического кризиса в Венесуэле, если соответствующая просьба поступить от президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом заявил директор департамента США МИД кубы Карлос Фернандес де Коссио в интервью агентству Bloomberg .

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Страны Группы Лимы (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) 3 мая заявили, что считают нужным привлечь Кубу как союзника Мадуро к поиску решения кризиса в Венесуэле.

"Мы готовы помочь, - отметил Фернандес де Коссио. - Однако это не Куба и не Группа Лимы должны определять, кто является лидером Венесуэлы".